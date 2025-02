Nachschlag: Kiesewetters grüner Daumen

IMAGO/dts Nachrichtenagentur Wettern versus Wahrheit: Kiesewetter im Bundestag (18.1.2024)

Roderich Kiesewetter (CDU) scheint darauf zu bestehen, stets als »Oberst a. D. der Bundeswehr« vorgestellt zu werden. Er hofft wohl, dass sein Rang seinen haltlosen Argumenten für brachiale Militarisierung mehr Gewicht verleiht. Einen Tag nach Aufklärung des Ostseekabelmysteriums als Unfall kolportierte er, Russland stelle die europäische Verteidigung durch »hybride Angriffe auf Datenkabel«, die »Sprengung einer Munitionsfabrik in Tschechien« – die Russland bis heute nicht nachgewiesen wurde – und dergleichen mehr auf die Probe. Getrieben vom Korpsgeist ereiferte er sich im folgenden bei der Nennung diverser Geldbeträge, die seinen ehemaligen Mitschlächtern zugute kommen sollten. Zwecks Finanzierung müsse die Rüstungsindustrie von der EU, wolle sie ihre »Glaubwürdigkeit bewahren«, in die Nachhaltigkeitsziele aufgenommen, also steuerlich entlastet werden. Die 272 europäischen Waffensysteme, »Orchideen«, sollen standardisiert, »Pflanzen mit guten Wurzeln«, werden. Kiesewetter entdeckt seinen grünen Daumen. (nu)