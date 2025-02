Infineon legt trotz Umsatzminus zu

Frankfurt am Main. Trotz mauen Absatzes im vergangenen Quartal stiegt der Wert des deutschen Chipherstellers Infineon an der Börse. Die lahmende Chip-Nachfrage in Autobranche und Industrie würden den Umsatz zwar drücken, der schwächelnde Euro selbigen wiederum erhöhen, sagte Chef Jochen Hanebeck bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Bei Halbleitern für künstliche Intelligenz sei ein Plus zu erwarten. Zuletzt hat die Aktie um 12,5 Prozent zugelegt und den höchsten Stand seit rund sieben Monaten erreicht. (Reuters/jW)