Henry Romero/REUTERS

Zahlreiche Demonstranten haben sich am Mittwoch (Ortszeit) auf dem zentralen Zocaló-Platz in Mexikos Hauptstadt versammelt, um von Präsidentin Claudia Sheinbaum den Stopp eines industriellen Großprojekts im Golf von Kalifornien zu verlangen. Dort soll Erdgas verflüssigt und in riesigen Tankern nach Asien verschifft werden, was aber laut einer Mitteilung der Organisation Greenpeace die Gesundheit von Hunderten von Menschen und die biologische Vielfalt in dem Gewässer bedrohen würde, das auch als »Aquarium der Welt« bekannt sei. (jW)