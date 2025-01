Elektroindustrie erwartet 2025 Produktionsflaute

Frankfurt am Main. Flaute in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie auch 2025: Der Branchenverband ZVEI erwartet ein Minus von zwei Prozent bei der preisbereinigten Produktion elektrotechnischer und elektronischer Güter hierzulande, berichtete dpa am Mittwoch. »Der Industriestandort Deutschland ist überreguliert und zu teuer. Er behindert unternehmerische Initiative und hat an internationaler Wettbewerbsfähigkeit verloren«, meinte ZVEI-Präsident Gunther Kegel. (dpa/jW)