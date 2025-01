Viele Eltern von Kita-Schließungen betroffen

Düsseldorf. 59 Prozent der erwerbstätigen Eltern, deren Kinder Kitas oder Ganztagsschulen besuchen, sind mit Schließungen oder verkürzten Betreuungszeiten dieser Einrichtungen konfrontiert. In einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung (HBS) gaben rund 44 Prozent der befragten 1.023 Mütter und Väter im Dezember an, dass die Betreuungseinrichtung ihrer Kinder in den drei Monaten zuvor zeitweise geschlossen war. Der Staat müsse »einerseits Betreuungsangebote ausbauen und andererseits die Qualität und Zuverlässigkeit der bestehenden Angebote sicherstellen«, fordert Bettina Kohlrausch, Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der HBS. (dpa/jW)