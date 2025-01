Maßnahmen gegen Teuerung gefordert

Berlin. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) hat einen Forderungskatalog für die ersten hundert Tage nach Amtsantritt der kommenden Bundesregierung vorgelegt. Die neue Regierung müsse insbesondere »schnell Maßnahmen ergreifen, um die Preissteigerungen in den Griff zu bekommen«, erklärte Jutta Gurkmann vom VZBV am Mittwoch. Die enormen Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Energie und an vielen anderen Stellen des täglichen Lebens gehörten zu den größten Sorgen der Menschen in Deutschland. Dafür brauche es Sofortmaßnahmen, etwa die Senkung der Stromsteuer. (AFP/jW)