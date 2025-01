Wahlsendung: Linke klagt gegen SWR

Stuttgart. Nach dem BSW versucht auch die Linkspartei, sich in die »Wahlarena« des SWR einzuklagen. Dies geht aus einem Antrag auf einstweilige Verfügung an das Verwaltungsgericht Stuttgart hervor, der dpa am Mittwoch vorlag. Ziel ist, dass die Spitzenkandidatinnen der Linken für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in die jeweilige regionale Wahlsendung des SWR am 12. Februar eingeladen werden. Ein ähnliches Verfahren hatte auch das BSW angestrengt und zunächst vor dem Verwaltungsgericht Recht bekommen. Der SWR hatte jedoch Beschwerde vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg angekündigt. In die beiden Diskussionsrunden hat der Sender die Kandidatinnen von CDU, SPD, AfD, Grünen und FDP eingeladen. (dpa/jW)