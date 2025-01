Vorfall bei Gedenktag: Politiker verlässt AfD

Strausberg. Wegen eines Vorfalls bei einer Veranstaltung der VVN-BdA zum Gedenken an die Opfer des deutschen Faschismus im brandenburgischen Strausberg hat der betreffende Politiker laut AfD-Kreisvorstand seinen Austritt aus der Partei mitgeteilt. Er habe dem Stadtverordneten dies nahegelegt, sagte der Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Märkisch-Oderland, Falk Gerd Janke, am Mittwoch der dpa. Nach der Kranzniederlegung am Montag soll ein AfD-Stadtverordneter einen Antifaschisten gestoßen und ein Taschenmesser gezückt haben. (dpa/jW)