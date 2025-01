Bundesregierung erwägt Einsatz in Gaza

Berlin. Die Bundesregierung prüft die Beteiligung deutscher Einsatzkräfte an einer EU-Mission im Gazastreifen. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte am Mittwoch mit Blick auf die mögliche Entsendung von Grenzschützern nach Rafah, dass die »Abstimmungen mit dem Auswärtigen Amt dazu laufen«. Dieses habe sich dafür ausgesprochen, dass die EU-Kontrollmission »EUBAM Rafah« an der Grenze zu Ägypten »wieder aktiviert wird«, sagte ein Außenamtssprecher. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hatte angekündigt, die Mission werde im Februar wieder aufgenommen. (AFP/jW)