13 Prozent arbeiten nach Renteneintritt weiter

Wiesbaden. In Deutschland gehen 13 Prozent der Rentnerinnen und Rentner in den ersten sechs Monaten nach dem erstmaligen Bezug einer Altersrente weiterhin einer Arbeit nach. Der Anteil liegt damit in Deutschland genauso hoch wie im EU-Schnitt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag unter Verweis auf die EU-Arbeitskräfteerhebung 2023 mitteilte. (dpa/jW)