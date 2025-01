Jedes sechste DRK-Krankenhaus insolvent

Berlin. Fast jedes sechste Krankenhaus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist insolvent. Wie DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt auf Anfrage der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ, Dienstagausgabe) mitteilte, sind fünf Standorte in Rheinland-Pfalz und einer in Hessen betroffen. 38 Krankenhäuser betreibt das DRK insgesamt. »Auch bei anderen Einrichtungen ist die finanzielle Lage sehr schwierig«, so Hasselfeldt weiter. »Ausgerechnet den Häusern, die strikt gemeinwohlorientiert sind, droht als erstes das Aus.« Freie Träger müssten Überschüsse direkt wieder einsetzen, könnten nur begrenzt Rücklagen bilden. (AFP/jW)