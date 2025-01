Bahn bietet 6,6 Prozent mehr Lohn, aber bis 2028

Frankfurt am Main. Die Deutsche Bahn hat zum Auftakt der Tarifrunde der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ein Angebot vorgelegt. Danach sollen alle rund 192.000 Beschäftigten in zwei Stufen insgesamt 4,0 Prozent mehr Geld bekommen, die rund 100.000 Schichtarbeiter ab 2027 noch mal 2,6 Prozent mehr, wie die Bahn am Dienstag nachmittag mitteilte. Der Vertrag soll allerdings bis Ende April 2028 laufen. Die EVG befürwortete das schnelle Angebot und den Zusatz für Schichtarbeiter. Bei der Laufzeit seien vier Prozent aber deutlich zu wenig, sagte EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay. Die EVG fordert 7,6 Prozent mehr für alle sowie 2,6 Prozent Schichtarbeiterzulage. Dazu sollen EVG-Mitglieder 500 Euro bekommen. Weitere Vergünstigungen werden für Auszubildende verlangt. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Dienstag geplant. (Reuters/jW)