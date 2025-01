PantherMedia/SOPA Images/IMAGO/Wikimedia Commons Vor der Welle: Mit ihrem Open-Source-Projekt ist den Entwicklern aus Hangzhou ein Coup gegen die Konkurrenz gelungen

Der Doppelwumms aus Hangzhou hat gesessen: Nach dem Debüt der beiden neuesten KI-Anwendungen aus der Volksrepublik China waren vor allem westliche Kapitalisten auch am Dienstag noch damit beschäftigt, die Einschläge an den Börsen zu verarbeiten.

Deep Seek hatte in der Nacht zu Dienstag die neueste Version seiner Anwendung zur Erzeugung von Bildern vorgestellt. »Janus-Pro« schlage nach eigenen Angaben in Testdurchläufen Konkurrenzprodukte wie »Dall-E 3« der US-Firma Open AI. Zuvor hatte Deep Seek am Montag mit der Veröffentlichung seines anderen KI-Produkts, eines Large Language Model (LLM) – umgangssprachlich auch Chatbot genannt –, nicht nur für Aufsehen, sondern für Rekordeinbrüche diverser Techbörsenkurse gesorgt.

Derweil haben sich die Entwickler beim Unternehmen Deep Seek für eine Woche in den Neujahrsurlaub verabschiedet. Viele der jungen Beschäftigten seien erstaunt, wie die Welt auf ihre kostengünstigen und der Öffentlichkeit als Open-Source-Lösung frei zugänglichen sowie leistungsstarken KI-Modelle reagiert, berichtete die South China Morning Post (Onlineausgabe) am Dienstag.

Die komplexen Systeme zur Mustererkennung benötigen Hightechchips. Die zum Betrieb nötigen Rechenzentren verschlingen Unmengen Elektrizität. Alle damit verbundenen Profiterwartungen drückten sich auch in den nun zurechtgestutzten Börsenkursen aus. Von dem am Montag verzeichneten Kursverlust mit einem Minus von 17 Prozent erholte sich der Chiphersteller Nvidia am Dienstag nur leicht mit einem Anstieg zwischen fünf und sechs Prozent, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Das Unternehmen war bis dahin dermaßen überbewertet, dass die »Kurskorrektur« vom Montag eine Abwertung um umgerechnet 563 Milliarden Euro bedeutet – laut Reuters ein Rekordverlust an einem Tag für ein Unternehmen. Bis dahin seien Nvidia-Aktien zum fast 60fachen Wert der Firmengewinne gehandelt worden.

Auch für Siemens Energy ging es im Deutschen Aktienindex wieder leicht nach oben. Am Montag erlitt der Konzern einen Wertverlust von satten 18 Prozent. Aus Japan wurden den zweiten Tag in Folge Spekulationsverluste vermeldet. So habe Advantest, Hersteller von Chiptestgeräten und Zulieferer von Nvidia, am Dienstag zehn Prozent an der Börse eingebüßt, nach einem Neun-Prozent-Minus am Montag.

Westliche IT-Riesen wie Alphabet (Google, Youtube u. a.) oder Microsoft (Windows, Open-AI) und Hardwarehersteller wie Broadcomm und Nvidia hatten Milliardensummen in Bewegung gesetzt, um sich ihren Platz an der KI-Sonne zu sichern. Das von der US-Regierung jüngst verkündete »Projekt Stargate« allein soll 500 Milliarden US-Dollar Privatkapital in Texas vergraben, um dort KI-Rechenzentren entstehen zu lassen. Daran beteiligt sein sollen Oracle, Softbank, der Fonds MGX aus den Vereinigten Arabischen Emiraten – und Nvidia. Profitieren soll ausschließlich das dem Microsoft-Konzern gehörende Unternehmen Open-AI mit ihrem LLM Chat-GPT, wie die Financial Times am Freitag berichtet hatte.

Die Entwickler im Dienste des Finanzkapitalisten und Deep-Seek-Chefs Liang Wenfeng hatten nach eigenen Angaben Chips von Nvidia mit niedrigerer Kapazität genutzt und für das »Training« ihres LLM weniger als umgerechnet 5,7 Millionen Euro aufgewendet. Nvidia hofft daher auf weiterhin hohe Nachfrage und entsprechende Geschäfte mit der Volksrepublik.