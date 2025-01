Linke-Abgeordnete in Zug angegriffen

Stuttgart. Die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Die Linke) ist am Sonnabend nach eigenen Angaben in einem Zug von Heidelberg nach Stuttgart beleidigt und angegriffen worden. Auf ihrem Instagram-Kanal schrieb die Politikerin, ihr sei aus einer Gruppe von Männern, »die ständig AfD-Parolen riefen, sangen und grölten«, eine Bierflasche gegen den Kopf geworfen worden, nachdem sie angefangen habe, die Gruppe zu fotografieren. Außerdem sei sie in dem Zug voller Fußballfans rassistisch beleidigt und sexuell belästigt worden. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte am Montag, der Fall sei bekannt. (dpa/jW)