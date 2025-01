Scheindemokraten des Tages: Die Jäger

Philipp Schulze/dpa Auf der Pirsch

Hier die Rangliste der beliebtesten Scheinarten in Deutschland: Geldschein, Parkschein, Totenschein, Führerschein und Jagdschein. Letzterer hat aktuell mit über 460.000 Inhabern, so der Deutsche Jagdverband (DJV), einen neuen Rekordwert erreicht. Und das hat vor allem moralisch einige Bedeutung: Der Jagdschein ist nicht bloß ein Dokument, das einer Person erlaubt, bewaffnet durch den Wald zu spazieren, nein, er ist vielmehr der Beweis dafür, dass dieser Mensch ein besonderes Maß an »Verantwortung und Vertrauen« des Staates genießt! Ja, es gibt nämlich ein Bundesjagdgesetz! Von wegen: Treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Nein, passiert nicht. Oder nehmen wir an, Sie sind Jäger und wollen Ihre Schwiegermutter töten oder den Chef verprügeln. Beides ist in der Regel völlig gerechtfertigt, passiert ja ständig. Aber Achtung, da verlieren Sie ganz schnell Ihren Jagdschein! Auch bei Raub oder Steuervergehen gilt das.

Und da frage ich mich, wenn das so ist, warum muss dann nicht jeder Volljährige so einen Schein verpflichtend ablegen? Nennt man Kriminalitätsprävention. Vor der Hochzeit darf dann die Schwiegermama diesen Schein einsehen. Und der Boss auch. Wer keinen Jagdschein hat, ist unzuverlässig, wahrscheinlich asozial und gewalttätig.

Also, mein Opa hatte so ein Ding. Bis zum Ende, also bis zum Totenschein. Und das, obwohl er einmal aus Versehen eine Kuh erschossen hat. Bevor seine Jagdkollegen am Tatort eintrafen, steckte er der Kuh einen Hasen ins Maul und behauptete, sie hätte gewildert. Trotzdem bleiben bei dieser Scheindemokratie Fragen offen: Das Wiener Schnitzel besteht aus Kalb, das Putenschnitzel aus Pute und das Jägerschnitzel aus (…). Wir müssen dringend die neuen Zahlen im Auge behalten und in Korrelation zum Absatz dieser beliebten »Spezialität« setzen!