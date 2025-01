Lorena Sopana/Europa Press/imago

Die spanische Vereinigung gegen Zwangsräumungen »Plataforma de Afectados por la Hipoteca« (PAH) mobilisierte am Donnerstag abend zu Protesten vor dem Sitz der konservativ-liberalen »Separatistenpartei« Junts per Catalunya in Barcelona (Foto). PAH kritisiert unter anderem die Partei von Carles Puigdemont wegen der parlamentarischen Aufkündigung des »sozialen Schutzschilds«. Darunter fiel etwa das Moratorium für Zwangsräumungen. Mittels dieses Dekrets konnten laut PAH seit Inkrafttreten vor vier Jahren 58.000 Räumungen verhindert werden. (jW)