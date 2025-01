Ian Maenfeld/Fotoarena/imago

In der brasilianischen Metropole São Paulo haben Aktivisten am Mittwoch (Ortszeit) für einen kostenlosen Nahverkehr und gegen Preisanhebungen bei den Bustarifen protestiert. Die Regierung von Bürgermeister Ricardo Nunes hatte die »Preisanpassung« zum Jahresbeginn nach seiner Wiederwahl angekündigt. Die Kosten für die Fahrt mit dem Bus haben Anfang Januar die Schwelle von fünf Real, rund 80 Euro-Cent, überschritten. In Brasilien sind die Preise in den vergangenen Jahren stark angehoben worden, die Inflation kletterte laut UOL Notícias zwischen 2020 und 2024 um 33 Prozent. (jW)