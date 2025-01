AGTW/Handout via REUTERS

»Auf dem Piazzale Loreto ist immer noch Platz, Elon …« Mit diesen Worten hat sich am Dienstag das kommunistische Studentenkollektiv »Cambiare Rotta« zu einer Protestaktion gegen den Multimilliardär Elon Musk bekannt. Dabei hängte die Gruppe eine mit Müll gefüllte Puppe kopfüber an besagtem Platz in Mailand auf – eine klare Anspielung auf Benito Mussolini, dessen Leichnam dort 1945 ebenfalls kopfüber hängend zur Schau gestellt worden war. Musk hatte in seiner Rede zur Amtseinführung Donald Trumps am Montag den faschistischen »Römischen Gruß« gezeigt. (jW)