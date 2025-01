Carlos Barria/REUTERS Donald Trump (l.) mit den Chefs der KI-Unternehmen im Weißen Haus am Dienstag

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag (Ortszeit) den Start eines Rekordprojekts zum Bau von Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) bekannt gegeben. Der KI-Entwickler Open-AI – bekannt für Chat-GPT –, der japanische Techfinanzier Softbank und Oracle, einer der größten Betreiber von Datencentern in den USA, wollen gemeinsam 100 Milliarden US-Dollar investieren, um die Nutzung und Weiterentwicklung von KI voranzutreiben. Ziel ist es, die chinesische Konkurrenz hinter sich zu lassen und die Vereinigten Staaten als globale KI-Führungsmacht zu etablieren.

Dazu gründen die drei Konzerne nun ein Joint Venture namens Stargate und stellen in Aussicht, die Investitionen in ihr Projekt innerhalb der nächsten vier Jahre auf ein Gesamtvolumen in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar zu schrauben. Dabei haben sie auch Gelder aus den arabischen Golfstaaten im Visier. Bereits eingebunden ist deshalb der emiratische Techinvestor MGX. Als »Technologiepartner« führt Stargate unter anderem Microsoft und den führenden Hersteller von KI-Chips, Nvidia, auf.

Anders als Trump suggerierte, hat er mit der Entstehung des Rekordprojekts nichts zu tun. Erste Gespräche darüber wurden schon lange vor dem Ende der Amtszeit seines Vorgängers Joe Biden geführt. Auch der Bau des ersten Stargate-Datencenters in Texas ist schon im vergangenen Jahr gestartet worden. Allerdings profitiert das Vorhaben recht stark von Trumps Amtsführung: Bereits am Montag hob der soeben erst ins Amt eingeführte Präsident ein Dekret seines Amtsvorgängers auf, in dem Biden klare Regeln für die Entwicklung und Nutzung von KI festgelegt hatte. Zudem annullierte er Beschränkungen etwa für die Förderung von Öl und Gas und andere Regeln, an die Energiekonzerne sich halten mussten. KI-Datencenter, wie Stargate sie errichtet, verschlingen riesige Mengen an Energie; in der Branche kursieren Schätzungen, denen zufolge sie um 2030 bis zu neun Prozent des gesamten US-Stromverbrauchs ausmachen könnten. Der von Trump ausgerufene Energienotstand erleichtert auch Stargate die Beschaffung der benötigten Energie.