Trump für Tik-Tok-Beteiligung

Washington. Weniger als 24 Stunden nach der per US-Gesetz erzwungenen Abschaltung ist Tik Tok in den USA wieder verfügbar. Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte dem Kurzvideoanbieter die Zusicherung gegeben, keine Strafen befürchten zu müssen, erklärte das Unternehmen am Sonntag (Ortszeit). Demnach erhält das Unternehmen eine Frist von 90 Tagen, um eine Lösung für den Rechtsstreit zu finden, zudem werde eine 50prozentige Beteiligung durch ein US-Unternehmen angestrebt. (Reuters/jW)