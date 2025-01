Indien: Lebenslang für Mord an Ärztin

Neu-Delhi. Nach der Vergewaltigung und Tötung einer Ärztin in einem Krankenhaus in Indien ist ein 33jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Richter Anirban Das, der den Angeklagten Sanjoy Roy am Sonnabend schuldig gesprochen hatte, sagte am Montag bei der Verkündung des Strafmaßes, die Todesstrafe sei in dem Fall nicht gerechtfertigt. Die Familie des Opfers äußerte sich schockiert. Die 31jährige Ärztin war am 9. August 2024 in einem staatlichen Krankenhaus in Kolkata tot aufgefunden worden. Eine Autopsie bestätigte, dass die Frau vergewaltigt wurde. Roy, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des Krankenhauses, wurde einen Tag nach dem Fund der Leiche festgenommen und als einziger Verdächtiger angeklagt und vor Gericht gestellt. Im Prozess beteuerte er seine Unschuld. Die Familie der getöteten Ärztin ging von einer Gruppenvergewaltigung aus. (AFP/jW)