Fall Gelbhaar: Vorgänge »schockierend«

Berlin. Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck fordert im Fall der möglichen Intrige gegen den Berliner Bundestagsabgeordneten Stefan Gelbhaar Aufklärung. »Die Vorgänge im Berliner Landesverband sind gravierend und auch schockierend«, sagte er am Montag in Berlin. Es müsse »unbedingt schnell und rücksichtslos aufgeklärt werden, was da eigentlich passiert ist«, und es müssten »auch die Konsequenzen gezogen werden«. Gegen Gelbhaar wurden im Dezember Belästigungsvorwürfe erhoben, die sich inzwischen als zumindest teilweise frei erfunden herausgestellt haben. Gelbhaar wollte ursprünglich ebenso wie Habecks Wahlkampfmanager Andreas Audretsch für Platz zwei der Berliner Landesliste für die Bundestagswahl kandidieren, verzichtete aber nach Bekanntwerden der Vorwürfe. (dpa/jW)