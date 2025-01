Bund hat 2024 weniger Kredite aufgenommen

Berlin. Die Nettokreditaufnahme des Bundes ist 2024 mit 33,3 Milliarden Euro um 5,7 Milliarden Euro unter dem im Etat einkalkulierten Wert geblieben. Das lässt sich dem vorläufigen Jahresabschluss entnehmen, den das Bundesfinanzministerium am Montag in Berlin veröffentlichte. Demnach lagen die Ausgaben 2024 mit 474,8 Milliarden Euro rund 2,1 Milliarden Euro unter den im Haushalt veranschlagten. Die Obergrenze der »Schuldenbremse« werde so um 2,8 Milliarden Euro unterschritten. Laut Ministerium sei dies neben niedrigeren Ausgaben vor allem auf ein Plus von 16,4 Milliarden Euro bei »Verwaltungs- und Münzeinnahmen« zurückzuführen. (AFP/jW)