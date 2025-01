Screenshot: x.com/samhusseini

Mehrere Journalisten wollten es sich nicht gefallen lassen, als US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz die angekündigte Waffenruhe in Gaza als großartigen Vermittlungserfolg der USA darstellte. »Warum haben Sie weiter Bomben geliefert, obwohl es schon im Mai eine Einigung hätte geben können?« hieß es etwa. Der Journalist Sam Husseini fragte, warum Blinken nicht – statt in Washington – »in Den Haag« sei, dem Ort des Internationalen Strafgerichtshofs. Dafür wurde er unsanft aus dem Saal befördert (Foto). (jW)