IMAGO/NurPhoto

In Bangladesch ist es zwischen verschiedenen Studentengruppen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Mehr als ein Dutzend Studenten, zumeist Angehörige verschiedener ethnischer Minderheiten, wurden am Mittwoch abend in der Hauptstadt Dhaka bei den Angriffen verletzt, wie die Dhaka Tribune berichtete. Hintergrund war die Entfernung des Begriffes »Adivasi« aus Lehrbüchern, wogegen die Gruppe »Bedrängte Adivasi-Studenten« protestierte. »Adivasi« ist der Sammelbegriff für indigene Bevölkerungsgruppen, die vom Staat marginalisiert werden. (jW)