Just Stop Oil/PA Media/dpa

Klimaaktivisten haben einen weiteren Schritt bei ihrem Kampf gegen den Klimawandel getan. In der Londoner Westminster Abbey besprühten zwei Unterstützer von »Just Stop Oil« am Montag das Grab von Charles Darwin. Mit oranger Farbe schrieben sie »1.5 is dead« auf die Grabplatte, was auf das Ziel der Weltklimakonferenz in Paris anspielt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Darwin würde sich angesichts der Nachrichten im Grab umdrehen, teilten die Mitglieder der Protestgruppe mit. Und beschlossen also, sein Grab zu beschmieren. (jW)