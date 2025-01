Hendrik Osula/AP/dpa 9. Januar, Ostsee: Ein estnisches Marineschiff ist im Rahmen der verstärkten NATO-Patrouillen unterwegs

Die NATO erweitert ihre militärischen Aktivitäten in der Ostsee. Darauf hatte sich die Allianz bereits am 30. Dezember in Brüssel verständigt. Anlass war die angeblich gezielte Zerstörung von Kabeln zwischen Finnland und Estland am 25. De-zember durch den unter der Flagge der Cookinseln fahrenden Tanker »Eagle S«. Dessen Besitzer ist die Reederei »Caravella« in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Untersuchungsergebnisse finnischer Ermittler zu dem Vorfall wurden bisher nicht veröffentlicht.

Die NATO-Maschinerie läuft dennoch. Am Freitag kündigte die finnische Außenministerin Elina Valtonen in Helsinki die Entsendung von Schiffen der Allianz an und erklärte, die umfassendere NATO-Präsenz habe eine beruhigende, stabilisierende Wirkung. Bereits am Samstag startete dann von Kiel aus der ständige NATO-Minenräumverband mit zunächst zwei Schiffen in Richtung Baltikum. Am Sonntag teilte der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson mit, sein Land werde sich mit drei Kriegsschiffen und einem Überwachungsflugzeug beteiligen. Nach dpa-Informationen sollen insgesamt etwa zehn Schiffe teilnehmen.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte am Freitag bei einem Besuch im niedersächsischen Nordholz mitgeteilt, dass sich auch Deutschland an der erhöhten NATO-Präsenz in der Ostsee beteiligen wird. Er erklärte: »Wir wissen, dass Russland die westlichen Staaten hybride angreift.« Dagegen sende man ein klares Signal, dass man Sabotage und Zerstörung nicht dulden werde. Die Details dazu würden unter den NATO-Mitgliedern abgestimmt, auch Deutschland werde sich »mit einem starken Beitrag« daran beteiligen.

An diesem Dienstag sollen dazu offenbar weitere Beschlüsse gefasst werden. Mehrere Ostseeanrainerstaaten wollen auf einem Gipfel in Finnland über Sicherheit in der Region sprechen. Der finnische Staatspräsident Alexander Stubb und Estlands Ministerpräsident Kristen Michal richten die Zusammenkunft in Helsinki gemeinsam aus, wie Stubbs Büro am Mittwoch mitgeteilt hatte. Unter den Teilnehmern sind Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), NATO-Generalsekretär Mark Rutte, die Vizepräsidentin der EU-Kommission Henna Virkkunen sowie die Staats- und Regierungschefs von Dänemark, Lettland, Litauen, Polen und Schweden.

Damit entsteht offenbar eine zweite, speziell gegen Russland gerichtete NATO-Unterorganisation im Ostseeraum. Bereits seit 2018 ist das Zehn-Staaten-Bündnis »Joint Expeditionary Force« (JEF) tätig, das Truppen zur Abschreckung und zur schnellen Reaktion bereitstellt. Neben den fünf skandinavischen Staaten gehören ihm die drei baltischen Länder und die Niederlande unter Führung Großbritanniens – im NATO-Jargon »Framework Nation« – an. Deutschland und Italien fungieren auf anderen Gebieten als »Führungsnationen«. Die JEF koordinierte bisher die Überwachung der Seegebiete vom Ärmelkanal über die Nordsee und den Nordatlantik bis in die Ostsee. Der britische Verteidigungsminister John Healey hatte bereits am 6. Januar angekündigt, die JEF werde die kritische Infrastruktur in der Ostsee verstärkt überwachen. Sie habe die Operation »Nordic Warden« gestartet und nutze künstliche Intelligenz, um Schiffe zu überwachen und Risiken zu bewerten. Die JEF-Aktion verstärke »bestehende und geplante Reaktionen der NATO«. Die »Reaktionen« wurden offenbar geplant, bevor die russische »Schattenflotte« auftauchte. Am 25. Dezember war es dann soweit.