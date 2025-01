Eibner/IMAGO Weniger dicke Luft: Kühlturmsprengung auf dem Gelände des im März 2017 stillgelegten RWE-Steinkohlekraftwerks Voerde (3.12.2023)

Die deutschen Treibhausgasemissionen sind im vergangenen Jahr nur um 18 Millionen Tonnen zurückgegangen, wie der Thinktank Agora Energiewende am Dienstag berichtete. Demnach betrugen sie 2024 insgesamt 656 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Knapp 600 Millionen Tonnen davon war CO2 (Kohlendioxid), das durch die Verbrennung fossiler Energieträger freigesetzt wird und von dem etwa die Hälfte für mehrere Jahrtausende in der Atmosphäre verbleibt. Der Rest setzt sich aus anderen, meist kurzlebigeren Gasen zusammen, deren Mengen entsprechend ihrer Klimawirksamkeit umgerechnet werden. Im Vergleich zum Ende der 1980er Jahre haben sich die Emissionen damit annähernd halbiert. Allerdings müsste der Rückgang erheblich schneller erfolgen, wenn Deutschland einen angemessenen Beitrag zur Eindämmung der globalen Klimakrise leisten würde. Laut Klimaschutzgesetz sollen die Emissionen bis 2030 auf 438 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente jährlich sinken. Auch dieses unzureichende Ziel wird beim jetzigen Tempo nicht erreicht werden.

Der Rückgang ist vor allem auf den verminderten Einsatz von Kohlekraftwerken zurückzuführen. In den Sektoren Gebäude und Verkehr wurden die mit den anderen EU-Staaten vereinbarten Klimaziele erneut verfehlt. Die Ampelkoalition hatte im vergangenen Jahr eigens das Klimaschutzgesetz aufgeweicht, damit diese Arbeitsverweigerung für die verantwortlichen Ministerien folgenlos bleibt. Der geringere Beitrag der Kohlekraftwerke wurde durch einen weiteren Anstieg der Grünstrommenge sowie durch vermehrte Importe ausgeglichen. Der Anteil von Wind, Sonne, Biomasse und Wasserkraft an der inländischen Stromerzeugung lag nach den Daten des »Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme« (ISE) 2024 bei über 62 Prozent. Auch der Importstrom wurde nach Angaben von Agora Energiewende zu fast 50 Prozent von erneuerbaren Energieträgern zur Verfügung gestellt.

Der größte Teil des Solar- und Windstroms wird in Deutschland, so will es das Erneuerbare-Energien-Gesetz, an der Leipziger Strombörse verkauft. Das führt dazu, dass dort an Tagen mit viel Sonne oder Wind die Preise in den Keller gehen und an anderen, an denen wenig Grünstrom ins Netz eingespeist werden kann, in die Höhe schießen. Besonders berüchtigt sind die sogenannten Dunkelflauten. Die an diesen Tagen zu erzielenden hohen Preise bescheren auch den Betreibern der Kohlekraftwerke einen satten Extraprofit. Das könnte für sie einen Anreiz darstellen, das Angebot preistreibend knapper als nötig zu halten. Ob das bei der jüngsten Dunkelflaute Anfang Dezember geschehen ist, untersucht gerade, wie berichtet, das Bundeskartellamt. Vergangene Woche sprach das Amt von einer besonderen Marktmacht des RWE-Konzerns an solchen Tagen.

Trotz der Ausreißer während der Dunkelflauten ist der Börsenstrompreis im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen und lag nach Angaben des ISE mit umgerechnet durchschnittlich rund 7,8 Cent pro Kilowattstunde fast 1,6 Cent unter dem Niveau von 2021. Mit anderen Worten: An der Börse wird trotz aller Klagen über zu hohe Energiepreise für die Industrie der Strom inzwischen günstiger gehandelt, als unmittelbar vor der großen Preisexplosion 2022.

Bei den privaten Verbrauchern ist von den abnehmenden Beschaffungskosten allerdings bisher nicht viel angekommen. Nach den Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) betrug 2024 der durchschnittliche Strompreis bei einem Jahresbedarf von 3.500 Kilowattstunden immer noch 40,95 Cent pro Kilowattstunde, wobei der Grundpreis anteilig eingerechnet wurde. Das waren zwar nicht ganz fünf Prozent weniger als 2023, aber immer noch fast acht Cent mehr als 2021. Nach den BDEW-Daten berechnen Versorger noch immer für Beschaffung und Vertrieb etwas mehr als doppelt so viel wie 2021. Entsprechend ist auch die Mehrwertsteuer höher, und zusätzlich sind auch die mit der Stromrechnung zu bezahlenden Netzentgelte in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Was letztere angeht, sollte es ab dem 1. Januar immerhin etwas Entspannung geben. Die Bundesnetzagentur hat für Regionen mit starkem Zubau von Windkraft- und Solaranlagen eine spürbare Absenkung der Netzentgelte verfügt. Bei einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden könnte in einigen Regionen die jährliche Entlastung teilweise über 200 Euro im Vergleich zu 2024 betragen, so die Agentur. Diese empfiehlt daher den Verbraucherinnen und Verbrauchern einen genauen Blick in ihre Abrechnung, die mit den Angaben auf der Internetseite der Agentur verglichen werden sollte.