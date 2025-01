Nachschlag: Alles im Überfluss

Capital Pictures/IMAGO Als die Bilder noch stumm waren, war die Party um so lauter: Filmszene mit Margot Robbie als Nellie LaRoy

Es ist ein Epos, das der Kölner Sender am Neujahrstag zum ersten Mal im deutschen Fernsehen zeigte – nicht zu verwechseln mit der drögen und nie enden wollenden ARD-Serie in Kollaboration mit einem Bezahlsender. Ähnlich ist nur die Zeit, in der beide spielen. Drei Stunden lang wird in dem Film von Meisterregisseur Damien Chazelle (»La La Land«) der Übergang vom Stumm- zum Tonfilm in Hollywood rekapituliert. Unter anderem Margot Robbie, Brad Pitt und Diego Calva tanzen auf dem Vulkan – rasant, selbstverliebt und tatsächlich ekstatisch, bis die sich durchsetzende Doppelmoral der Studios die ewige Party zunichte macht. Witz und Melancholie. Slapstick und Einfühlungsvermögen. Hier gibt es alles im Überfluss. Völlig unverständlich, dass das als Historiendrama eingeführte Werk von 2022 als heftiger Flop gilt. Leider wurden laut dem Portal schnittberichte.com einige Szenen fürs Fernsehen entschärft. Trotzdem: Muss man gesehen haben! (mme)