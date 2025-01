Nachschlag: Durée

Universum Film Hat das Seepferdchen sicher: Riddick

Am Horizont kreist eine Mischung aus Geier und Flugsaurier und senkt sich auf eine aus einer Grube herausragende menschliche Hand herab, rare Nahrung, doch plötzlich packt die Hand die Kreatur am Hals, würgt und lässt nicht mehr los. Es ist die Hand des aus dem Grabe gestiegenen Riddick. Wenig später muss Riddick in einem Wasserloch untertauchen, um vor einer Horde Hyänen bzw. wildhundähnlicher Viecher mit gewaltigen Zacken und Zähnen Schutz zu suchen. Im Wasser schwimmt Fischähnliches (Nahrung). Abermals wiedergeboren, taucht Riddick aus dem Wasser und beobachtet, wie einer der Hyänenhunde von einer Wasserschlange erbeutet wird. Von diesen Schlangen wiederum gibt es sehr viele in verschiedenen Größen. Mit Schlangengift als Muttermilch zieht Riddick dann einen Babyhyänenhund auf und hat einen treuen Gefährten gefunden. Das Mirakel der Wiederauferstehung ist abgehandelt, man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren: ein Mann und sein Hund und die Wüste. Das alles scheint Jahrzehnte zu dauern. (aha)