Frank Sorge/IMAGO In Wahrheit Proletkult? Menschen feuern sogenannte römische Lichter vom Gehweg ab (Berlin, 1.1.2020)

Sogenannte Böllerverbotszonen soll es zum Jahreswechsel etwa in Hannover, Köln, München, Bremen und Erfurt geben. Wer solche Verbote für die Silvesternacht fordert, sei »getrieben von Intoleranz und dem Verlangen nach totaler Ruhe und Ordnung«, kritisiert Ihr Verband. In einer Mitteilung ist die Rede von Kulturgut. Weshalb messen Sie Feuerwerk diese Bedeutung bei?

Feuerwerk war in vergangenen Jahrhunderten ein Privileg der Aristokratie, Ausdruck von Macht und Herrschaft. Mit dem 19. Jahrhundert eignete es sich zunächst das Bürgertum, später die Arbeiterklasse als Kleinfeuerwerk zum Selberzünden an. Historisch gesehen ist es eine emanzipatorische Kulturpraktik. Durch das kollektive Feuerwerk an Silvester entsteht für kurze Zeit ein sozialer Resonanzraum, der Menschen verschiedenster Milieus zusammenbringt. Solche Momente sind in kapitalistisch geprägten Gesellschaften der Spätmoderne selten und von hohem Wert.

Bei Verstößen gegen die Böllerverbote sollen offenbar in Zwickau Geldstrafen von bis zu 50.000 Euro verhängt werden. Welche Gesetzgebung befürworten Sie?

Wichtig ist, in Prävention zu investieren: Jugendlichen gilt es klarzumachen, wie gefährlich das Hantieren mit verbotenem Feuerwerk ist; und wie verantwortungsbewusster Umgang mit geprüftem legalem Feuerwerk funktioniert.

Umweltverbände kritisieren den Feinstaub und den Müll, Tierfreunde den Lärm und Rettungsdienste das Verletzungsrisiko bis hin zu verlorenen Gliedmaßen. Können Sie solche Argumente einfach vom Tisch wischen?

Vor allem die sogenannte Deutsche Umwelthilfe und die Gewerkschaft der Polizei führen seit 2018 eine erbitterte Kampagne gegen Feuerwerk. Umwelteinflüsse werden enorm verzerrt. 2021 veröffentlichte das Umweltbundesamt eine Studie, wonach der Feinstaub weniger als die Hälfte der bisher angenommenen Menge beträgt. Das Silvesterfeuerwerk trägt zum jährlichen CO2-Ausstoß nur 0,00013 Prozent bei. Der tatsächliche Motor der Verbotsforderungen sind bürgerlich-konservative Vorstellungen von Sauberkeit und Ordnung – ein urdeutsches Verlangen. Für diese puritanistisch geprägten Milieus ist es schier unerträglich, wenn es einmal im Jahr lebhaft auf den Straßen zugeht.

Es gibt Berichte vom Silvester 2023/24 aus Koblenz, wo ein 18jähriger beim Zünden eines Böllers starb. Ebenso aus Boxberg, wo ein 22jähriger beim Zünden einer verbotenen Kugelbombe getötet wurde.

Notaufnahmen verzeichnen, dass übermäßiger Alkoholkonsum sowie daraus resultierende Streitigkeiten und Unfälle für über 95 Prozent der Verletzungen zu Silvester sorgen. Einzelne schwere Unfälle durch illegal verbreitete Pyrotechnik für eine Kampagne zu instrumentalisieren, ist ethisch mindestens fragwürdig. Verbotenes kann man nicht bekämpfen, indem man die Verwendung von legalem und sicherem Feuerwerk kriminalisiert. Jedes Verbot muss umgesetzt werden. In Berlin werden ganze Kieze mit martialischem Polizeiaufgebot besetzt – oft in migrantisch geprägten Gebieten. Wir wissen um die Rassismus- und Gewaltprobleme der Polizei. Fragt sich: Gegen wen werden da zur Silvesterfeier militärisch hochgerüstete Sicherheitsapparate losgeschickt? Es wirkt wie Klassenkampf von oben.

Vertritt Ihr Verband etwa keine Unternehmensinteressen?

Der Großteil unserer 2.000 Mitglieder sind Privatpersonen mit Interesse an Feuerwerkskunst als Kulturgut – nur wenige gehen auch gewerblich mit Feuerwerk um. Wirtschaftslobbyismus für die Branche betreibt der Verband der pyrotechnischen Industrie.

Wäre es sinnvoll, wenn Fachleute Feuerwerk öffentlich zünden – und es nicht mehr von privater Hand geschieht?

Beide, das Feuerwerk zum Selberzünden und das zentral veranstaltete, haben ihre Daseinsberechtigung. Zentral durch staatliche Autoritäten durchgeführte Feuerwerke sind aber etwas anderes als die gemeinsame weitgehend kontrollierte Ekstase zum Jahreswechsel. Sie ist Teil von vielen Festen auf der ganzen Welt.