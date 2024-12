»La Montaña – Über die Europareise der Zapatistas«. Film. Vergangenes Jahr bereisten Zapatistas Europa. Der Film erzählt von ihren Ideen und Gedanken zur Weltgeschichte. Nach der Vorführung wird die aktuelle Lage kurz eingeordnet, und es gibt Zeit für Fragen und Diskussion. Donnerstag, 19.12., 18 Uhr. Ort: Carl-Ludwig-Institut, Seminarraum 6, Liebigstraße 27, Leipzig. Veranstalter: Kritmed Leipzig

»Künstlerspur Leipzig«. Podiumsdiskussion und Ausstellung. Die Zeit der DDR ist seit fast 35 Jahren abgelaufen, nicht jedoch die Wirkung der in diesem Land entstandenen Literatur und Kunst. Die Initiative will die Erinnerung an jene aufrechten Leipziger Künstler lebendig halten. Die Idee ist: das Leben und Schaffen von örtlichen Künstlern beschreiben und an ihren Wohnorten Erinnerungstafeln mit QR-Code anbringen. Die vorzustellende elektronische Publikation ist der Beginn, so dass Besucher der Stadt Leipzig beim Erspähen der Codes per Handy die dazugehörigen Informationen abrufen können. Donnerstag, 19.12., 18 Uhr. Ort: Felsenkeller, Karl-Heine-Straße 32, Leipzig. Veranstalter: RLS Sachsen

»Frohe Weihnacht«. Gesang. Die 50 Sängerinnen und Sänger des Paul-Robeson-Chores pflegen das Erbe ihres afroamerikanischen Namensgebers, der sich bis an sein Lebensende als Bürgerrechtler und Friedenskämpfer engagierte. Auf dem Programm stehen Gospels und Spirituals sowie deutsche und englische Weihnachtslieder. Sonntag, 22.12., 16.30 Uhr. Ort: Christuskirche, Firlstraße 16, Oberschöneweide