Prod.DB/IMAGO Du musst dein Leben ändern: Emma Stone in »Poor Things«

Film

»Anora«, Regie: Sean Baker, USA 2024, 139 Min, Kinostart: 31. Oktober 2024

»Das Imperium«, Regie: Bruno Dumont, Frankreich (u. a.) 2023, 110 Min., Kinostart: 21. November 2024

»Der Junge und der Reiher«, Regie: Hayao Miyazaki, Japan 2023, 123 Min., Kinostart: 4. Januar 2024

»Poor Things«, Regie: Yorgos Lan­thimos, Irland/UK/USA 2023, 141 Min., Kinostart: 18. Januar 2024

»The Holdovers«, Regie: Alexander Payne, USA 2023, 134 Min., Kinostart: 25. Januar 2024

Peer Schmitt

Pop & Avantgarde

Joachim Franz Büchner Band: Hits In The Dark (Misitunes)

Fennesz: Mosaic (Touch)

Field Music: Limits of Language (Memphis Industries)

Philip Jeck: rpm (Touch)

Mabe Fratti: Sentir Que No Sabes (Unheard Of Hope)

Beth Gibbons: Lives Outgrown (Domino)

The Lilac Time: Astronauts – Super Deluxe Edition (Needle Mythology)

Alva Noto: Xerrox Vol. 5 (Noton)

Pet Shop Boys: Nonetheless (Parlophone)

Richard Thompson: Ship to Shore (New West)

Alexander Kasbohm

Jazz & Exotica

Geri Allen & Kurt Rosenwinkel: A Lovesome Thing (Motema Heartcore)

Dan Hicks & His Hot Licks: ­Where’s the Money? / Striking it Rich! / Last Train to Hicksville. ­Re-Issue (BGO)

David Murray Quartet: Francesca (Intakt)

Maxi Pongratz: I mecht an Landla hean (Trikont)

Joel Ross: Nublues (Blue Note)

Andreas Schäfler

Klassik

Dohnányi Cleveland – The Complete Decca Recordings: Werke von Mozart, Schumann, Wagner, Bruckner, Mahler, Ives, Webern etc. – The Cleveland Orchestra/Christoph von Dohnányi, 40 CDs (Universal)

Carola Bauckholt: Crank and Cloud. Orchesterwerke – Basel Sinfonietta, HR-Sinfonieorchester, WDR-Sinfonieorchester etc./Sylvain Cambreling, Johannes Kalitzke, Emilio Pomàrico etc., zwei CDs (Maria de Alvear World Edition)

Anton Bruckner: Symphonie Nr. 9 – Gürzenich-Orchester Köln/François-Xavier Roth (Myrios)

Anton Bruckner: Messe Nr. 3 f- Moll – Sally Matthews, Karen Cargill, Ilker Arcayürek, Stanislav Trofimov, Chor des Bayerischen Rundfunks, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks/Mariss Jansons (BR-Klassik)

Ferruccio Busoni: Klavierkonzert C- Dur op. 39 – David Lively, SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden/Michael Gielen (SWR Music)

John Cage: Winter Music – Sabine Liebner (Wergo)

Ernst Helmuth Flammer: Orgelwerke – Reimund Böhmig (NEOS)

Elisabeth Harnik: Someone will remember us – Ensemble Zeitfluss, Cantando Admont, Trio EIS, Judith Ramerstorfer, Cordula Bürgi, Edo Mičić, Bruno Strobl etc. (Kairos)

Franz Schubert: Sonate D 894, 6 Moments musicaux D 780, Fantasie D 940 – Maurizio Pollini, Daniele Pollini (Deutsche Grammophon)

Bo Wiget: ex commentario ornithologico (Edition für Trenn- und Mischkunst)

Florian Neuner

Theater

Peter Atanassow: »Die Dreigroschen­oper« (Gefängnistheater AufBruch Berlin)

Frank Castorf: »Kleiner Mann – was nun?« nach Hans Fallada (Berliner Ensemble)

Nurkan Erpulat: »Café Populaire Royal« von Nora Abdel-Maksoud (Maxim-Gorki-Theater)

Nikolaus Habjan: »Böhm« von ­Paulus Hochgatterer (Deutsches Theater Berlin)

Frank Hoffmann: »Stahltier« von Albert Ostermaier (Renaissance-Theater Berlin)

Mateja Koležnik: »Die schmutzigen Hände« von Jean-Paul Sartre (Berliner Ensemble)

Christian Lindner und Olaf Scholz: »Das Ampel-Aus« nach einer wahren Begebenheit (Obrigkeitsstaatstheater Berlin)

René Pollesch: »Ja nichts ist ok« von René Pollesch und Fabian Hinrichs (Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz)

Lilja Rupprecht: »Zur schönen Aussicht« von Ödön von Horváth (Ramba-Zamba-Theater Berlin)

Anita Vulesica: »Die Gehaltserhöhung« von Georges Perec (Deutsches Theater Berlin)

Shitshow des Jahres

Kompanie Wegner, Evers, Chialo & Co.: »Das Berliner Kettensägermassaker« nach einer Idee von Milton Friedman (Kasperletheater Rotes Rathaus Berlin)

Gert Hecht

Belletristik

Roman Ehrlich: Videotime. Familienroman (S. Fischer)

Joshua Groß: Plasmatropfen (Matthes & Seitz)

Patricia Hempel: Verlassene Nester (Tropen)

Kerstin Hensel: Die Glückshaut (Quintus)

Maren Kames: Hasenprosa (Suhrkamp)

Clemens J. Setz: Das All im eigenen Fell. Eine kurze Geschichte der Zwitterpoesie (Suhrkamp)

Michael Sollorz: Abel und Joe (Albino)

Saša Stanišić: Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne (Luchterhand)

John Wray: Unter Wölfen (Rowohlt)

jW-Sonderpreis für keinen Roman, der aber einer ist:

Diedrich Diederichsen: Das 21. Jahrhundert (Kiepenheuer & Witsch)

Ken Merten

Sachbuch

Aijaz Ahmad: Der Imperialismus unserer Tage. Die globale Offensive gegen die Errungenschaften des 20. Jahrhunderts (Mangroven)

Jean Améry: Der neue Antisemitismus (Cotta)

Onur Erdur: Schule des Südens. Die kolonialen Wurzeln der französischen Theorie (Matthes & Seitz)

Hermann L. Gremliza: Gesammelte Schriften. Band 1 (1963–1975) und Band 2 (1976–1978) (KVV Konkret)

Gunnar Hindrichs: Abseits des Krieges. Ein philosophischer Essay (C. H. Beck)

Otto Kallscheuer: Papst und Zeit. Heilsgeschichte und Weltpolitik (Matthes & Seitz)

Christof Meueler: Die Welt in Schach halten. Das Leben des Wiglaf Droste. Eine Biografie (Edition ­Tiamat)

Stefan Ripplinger: Kunst im Krieg. Kulturpolitik als Militarisierung (Papyrossa)

Simon Sahner/Daniel Stähr: Die Sprache des Kapitalismus (S. Fischer)

Jörg Später: Adornos Erben. Eine Geschichte aus der Bundesrepublik (Suhrkamp)

jW-Sonderpreis für einen Roman, der aber keiner ist:

Franz Dobler: Ein Sohn von zwei Müttern (Tropen)

Peter Merg

Comic

Daniel Clowes: Monica (Reprodukt)

Vincent Lemire/Christophe ­Gaultier: Jerusalem – Die Geschichte einer Stadt (Jacoby Stuart)

Luz/Virginie Despentes: Vernon Subutex 2 (Reprodukt)

Madeleine Riffaud/Jean David Morvan/­Dominique Bertail: Madeleine, die Widerständige. Band 2: Das rote Federbett. Aus dem Französischen von ­Annika Wisniewski (Avant)

Craig Thompson: Ginsengwurzeln (Reprodukt)

Marc Hieronimus

Ausstellungen

Olivo Barbieri, Spazi a tempo. ­Musei Civici di Palazzo Mosca, Pesaro, 10. Mai bis 15. September 2024

Nan Goldin, This Will Not End Well. Neue Nationalgalerie, Berlin, 23. November 2024 bis 6. April 2025

Rebecca Horn. Haus der Kunst, München. 26. April bis 13. Oktober 2024

Gustav Metzger. Tower MMK, Frankfurt am Main, 27. Juli 2024 bis 5. Januar 2025

Daido Moriyama, Rétrospective. Musée cantonal pour la photographie, Lausanne, 6. September 2024 bis 23. Februar 2025

Uriel Orlow, Forest Futurism. Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne, 27. September 2024 bis 16. Februar 2025

Andrea Pichl, Wertewirtschaft. Hamburger Bahnhof, Berlin, 8. November 2024 bis 4. Mai 2025

Hiroshi Sugimoto. Hayward Gallery, London. 11. Oktober 2023 bis 7. Januar 2024

Über Fernsehen, Beckett. Württembergischer Kunstverein, Stuttgart, 19. Oktober 2024 bis 12. Januar 2025

Jürgen Schneider

Fußballtrainer

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Unai Emery (Aston Villa)

Luis de la Fuente (Spanien)

Gian Piero Gasperini (Atalanta Bergamo)

Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)

Fabian Hürzeler (FC St. Pauli/­Brighton & Hove Albion)

Simone Inzaghi (Inter Mailand)

Thiago Motta (FC Bologna/Juventus Turin)

Frank Schmidt (1. FC Heidenheim)

Arne Slot (Feyenoord Rotterdam/­FC Liverpool)

Abschied des Jahres: Christian Streich (SC Freiburg)

Peter Merg