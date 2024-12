Ivett Polyak-Bar Am/jW

Der Titel war Programm an dem Abend, den Gina Pietsch (l.) und Frauke Pietsch (r.) am Donnerstag in der jW-Maigalerie gestalteten. Anlass war der kommende 100. Geburtstag der 2021 verstorbenen Auschwitz-Überlebenden, Musikerin und Antifaschistin Esther Bejarano am 15. Dezember. Ausdrucksstarke Interpretationen von jiddischen Liedern und Songs von Brecht/Weill begeisterten das Publikum. Ein Programm, um in einer besseren Welt anzukommen. Eine weitere Gelegenheit dazu bieten Gina und Frauke Pietsch am 14. Dezember in der Zimmerbühne in Chemnitz. (jW)