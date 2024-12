»Friedensfähig statt kriegstüchtig!« Kundgebung gegen die »37. Sicherheitspolitische und Wehrtechnische Tagung«, die am 12. und 13. Dezember zum Thema »Kriegstüchtig – aber wie?« im Maritim-Hotel Königswinter stattfindet. Donnerstag, 12.12., 14 Uhr. Ort: Martinsplatz, Bonn. Veranstalter: Friedensforum Bonn

»100. Geburtstag von Esther Bejarano«. Gedenkfeier zu ihrem Leben, ihrem Wirken und ihrer unerschütterlichen Kraft. Wir wollen ihr Vermächtnis würdigen und uns an ihr mutiges Engagement für Demokratie, Menschenrechte und gegen Antisemitismus und Rassismus erinnern. Sonntag, 15.12., 15 Uhr. Ort: Afrotopia, Biedermannplatz 19, Hamburg. Veranstalter: VVN-BdA und Auschwitz-Komitee

»100. Geburtstag der Ehrenbürgerin Esther Bejarano«. Vorträge, Musik und Aktionen. Sonntag, 15.12., 15 Uhr. Ort: Esther-Bejarano-Haus, Daimlerstraße 1, Saarlouis. Veranstalter: Stadt Saarlouis

»Zum 100. Geburtstag von Esther Bejarano«. Erinnerungen und Podiumsdiskussion. Esther überlebte als Mitglied des Mädchenorchesters von Auschwitz. In Ravensbrück wurde sie als Zwangsarbeiterin eingesetzt. Bis zu ihrem Tod 2021 engagierte sie sich für die Erinnerung an die Schoah und die kritische Auseinandersetzung mit dem Faschismus. Im Gespräch und mit musikalischen Beiträgen erinnern ihr Sohn Joram Bejarano, Claudia Wörmann-Adam und Kutlu Yurtseven (Microphone Mafia) an ihr Wirken. Dienstag, 17.12., 18 Uhr. Ort: NS-Dokumentationszentrum, Appellhofplatz 23–25, Köln, Veranstalter: Verein EL-DE-Haus