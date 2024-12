WSA Mosel-Saar-Lahn/dpa

Nach einem Schleusenunfall bleibt die Mosel voraussichtlich bis März 2025 für den Schiffsverkehr gesperrt, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Mosel-Saar-Lahn am Montag mit. Am Sonntag hatte ein mit rund 1.500 Tonnen beladenes Schiff das Untertor der Schleuse bei Müden an der Untermosel gerammt. Durch die havariebedingte Außerbetriebnahme der Schleuse Müden ist auf der Mosel momentan kein durchgehender Schiffsverkehr möglich. 70 Binnenschiffe können ihre Fahrt daher nicht fortsetzen. (Reuters/jW)