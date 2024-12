Christian-Ditsch.de

Bei einer Demonstration in Berlin haben mehrere tausend Menschen die Legalisierung von Abtreibungen in Deutschland gefordert. »Es ist ein Menschenrecht, über den eigenen Körper zu entscheiden«, teilte die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland, Julia Duchrow, mit. Auch in Karlsruhe gingen zahlreiche Menschen auf die Straße. Aktuell ist ein Schwangerschaftsabbruch nach Paragraph 218 des Strafgesetzbuches eine Straftat, wird aber nicht bestraft, wenn er innerhalb der ersten zwölf Wochen stattfindet und die Frau sich zuvor darüber hat beraten lassen.(dpa/jW)