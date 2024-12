»Knarf Rellöm Arkestra & Sedlmeirlive«. Livekonzert. Die Elektronik klingt nach Retro-Werkschau, die Texte nach Gegenwart und Futur II. Die E-Gitarre beißt sich zeitlos durch die schmutzigen Beats im Songgerüst. Was dabei entsteht, sind stahlharte Chansons und absurde Unterhaltungskunst. Donnerstag, 5.12., 20 Uhr. Ort und Veranstalter: Druckluft, Am Förderturm 27, Oberhausen

»Legalisierung von Abtreibungen«. Großdemonstration in Berlin und Karlsruhe. Mehr als 100 Verbände, Organisationen und Initiativen aus ganz Deutschland fordern die ersatzlose Streichung des Paragraphen 218, ein Recht auf freiwillige Beratung statt der bisherigen Beratungspflicht sowie die vollständige Kostenübernahme für alle. Sonnabend, 7.12., 13 Uhr. Orte: Alexanderplatz in Berlin und Kronenplatz in Karlsruhe. Veranstalter: »Abtreibung legalisieren jetzt«

»Palästina-Filmabend«. Im Rahmen der Augsburger Friedenswochen sollte der Film »Roadmap to Apartheid« des jüdisch-israelischen Regisseurs Eron Davidson gezeigt werden. Der Film untersucht die Parallelen der Apartheid in Südafrika mit der israelischen Besatzung Palästinas. Die Deutsch-Israelische-Gesellschaft setzte daraufhin den Veranstaltungsort unter Druck, so dass der Film nicht gezeigt wurde. Sonnabend, 7.12., 18 Uhr. Ort: Fürther Str. 40 a, Nürnberg. Veranstalter: »Dialog der Kulturen Nürnberg«

»Free Mumia«. Kundgebung. Am 43. Jahrestag seines Haftbeginns wird für die Freiheit des schwarzen US-Journalisten Mumia Abu-Jamal demonstriert. Montag, 9.12., 18 Uhr. Ort: US-Botschaft, Pariser Platz, Berlin. Veranstalter: »Freiheit für Mumia«