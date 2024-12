»Wie weiter nach den US-Wahlen und dem Ampel-Aus in Berlin?«.Vortrag und Buchvorstellung mit der BSW-Abgeordneten und jW-Gastkommentatorin Sevim Dagdelen. Was folgt außen- und sicherheitspolitisch aus dem Sieg von Donald Trump bei den US-Wahlen und dem Ampel-Aus in Berlin? Welche Folgen haben die immer höheren Ausgaben für NATO und Aufrüstung? Mittwoch, 4.12., 18 Uhr. Ort: Stadtteilzentrum Biesdorf, Alt-Biesdorf 15, Berlin

»Die Sanktionsmaschine«. Lesung und Diskussion mit Autor Manfred Sohn. Bis in die Linke hinein gibt es die Idee, Sanktionen wären eine Alternative zum Krieg. Damit räumt das Buch auf. Donnerstag, 5.12., 19 Uhr. Ort: Café Buch-Oase, Germaniastraße 14, Kassel-West. Veranstalter: Mangroven-Verlag Kassel

»Aus jüdischer Sicht: Die Doppelsolidarität der Evangelischen Kirche in Deutschland zu Israel und Palästina«. Vortrag von Dr. Shir Hever. Der Kirchentag 2025 wirft seine Schatten voraus. Jedoch findet seit dem vorletzten Kirchentag das »Kairos Palästina-Netzwerk« palästinensischer Christen dort keinen Platz mehr. Anlass war u. a. eine Ausstellung zur Geschichte der Nakba. Donnerstag, 5.12., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim, Vahrenwalder Str. 92, Hannover. Veranstalter: Palästina-Initiative Hannover

»Der Mensch ist Entwicklung«. Lesung und Diskussion. Günter Pohl liest aus dem letzten Band seiner Trilogie »Von der Ordnung der Welt«. Freitag, 6.12., 19 Uhr. Ort: Begegnungsraum, Brüdergasse 11, Bonn. Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba Bonn