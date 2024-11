Autos, Bier, Bayern, Sauerkraut, Nazis, Fußball, Fleiß und Pünktlichkeit – fragt man im Ausland, was eigentlich typisch deutsch ist, bekommt man meistens einige dieser Klischees zu hören. Immer häufiger hört man aber auch: Polizeigewalt. Gewalt gegen Demonstranten, die gegen Völkermord und Krieg auf die Straße gehen. Das relativ gute Image, dessen Deutschland sich in den letzten Jahren weltweit erfreuen konnte, hat im vergangenen Jahr tiefe Risse bekommen. Gehen Bilder von palästinasolidarischen Demonstrationen in Berlin um die Welt, sind es solche von Kindern, Frauen und Alten, die von Polizisten in Rüstung geschlagen, festgenommen, gejagt und beleidigt werden. Ihre Vergehen: Sie rufen »Freiheit für Palästina«, »From the River to the Sea, Palestine will be free«, fordern einen Waffenstillstand, zeigen palästinensische Fahnen oder Plakate mit Slogans gegen den Genozid in Gaza. Die Onlinekommentare unter Videos von solchen Szenen haben ein und denselben Tenor: »Deutschland ist wieder auf der falschen Seite der Geschichte« und »Einmal Nazi, immer Nazi«. Seit die Verteidigung des Zionismus – aktuell des eliminatorischen Zionismus im Gazastreifen – mit dem 7. Oktober 2023 zu einer Hauptaktivität der Bundesregierung geworden ist, wird das Land der Dichter und Denker nicht mehr in erster Linie mit Fußball und Bier in Verbindung gebracht, sondern mit Bombardierungen von Schulen, Krankenhäusern und Zelten, Zehntausenden toten Frauen und Kindern, Waffenlieferungen für diese Art der Kriegführung und eben einer harten Hand gegen alle, die dagegen aufbegehren.