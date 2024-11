Rolf Vennenbernd/dpa

Die NRW-Landesregierung will 83 Millionen Euro bei einigen Sozialausgaben kürzen. 32.000 Menschen; Erzieherinnen, Eltern und Sozialverbände laufen dagegen Sturm. Die Veranstalter sprachen von einer der größten Demonstrationen in Düsseldorf seit Jahren. Weil viele Beschäftigte an der Kundgebung teilnahmen, gab es in einigen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen den ganzen Tag über nur Notbetrieb. »Man kann soziale Sicherheit nicht an- und ausknipsen wie eine Ampel«, warnte die NRW-Chefin des DGB, Anja Weber.