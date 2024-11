Josh Arslan/REUTERS

Die chinesische Regierung will Anleihen im Umfang von mehr als zehn Billionen Renminbi Yuan (etwa 1,3 Billionen Euro) ausgeben. Ein weiteres Konjunkturpaket wurde entgegen vorheriger Erwartungen nicht bekanntgegeben. Wie der Nationale Volkskongress am Freitag mitteilte, sollen Kommunalverwaltungen dadurch über die nächsten drei bis fünf Jahre Mittel erhalten, um »bestehende versteckte Schulden auszugleichen«. Finanzminister Lan Foan erklärte dazu am Freitag, den hochverschuldeten lokalen Regierungen werde es so ermöglicht, ihre Finanzen umzuschichten. Das soll ihnen wieder Finanzierungsmöglichkeiten für neue Projekte schaffen. Das soll die schwache Binnennachfrage der Volksrepublik ankurbeln.

Bis zum Jahresende 2023 haben die lokalen Verwaltungen Lan zufolge bereits rund 14,3 Billionen Renminbi Yuan (rund 1,8 Billionen Euro) nicht bilanzierter Schulden angehäuft. Bis 2028 sollen die Maßnahmen sie nun auf 2,3 Billionen Renminbi Yuan (rund drei Milliarden Euro) senken, etwa indem die Kommunalverwaltungen Anleihen ausgeben, hieß es weiter. Die Sonderschuldengrenze der lokalen Regierung solle dafür bis Ende 2024 um sechs Billionen Renminbi Yuan von derzeit 29,52 Billionen auf dann 35,52 Billionen angehoben werden, erklärte Xu Hongcai, stellvertretender Vorsitzender des Finanz- und Wirtschaftsausschusses, am Freitag.

Die jüngsten Beschlüsse des Volkskongresses folgen auf eine Reihe von Konjunkturmaßnahmen zur Erholung der chinesischen Binnenwirtschaft. Denn die Volksrepublik steht unter Zugzwang. Die Zinssenkungen und Unterstützungsmaßnahmen von Finanz- und Immobiliengeschäften durch Volksbank und Entwicklungskommission zeigten zwar Anzeichen für eine Belebung der Inlandsnachfrage, befand die Financial Times am Freitag. Doch sollte Donald Trump seine Ankündigung wahrmachen, Waren aus China mit Zöllen von bis zu 60 Prozent zu belegen, könnte das die chinesische Wirtschaftsleistung deutlich bremsen. Die Maßnahmen der Regierung müssten also wirksam werden, »bevor Trumps Zölle den Außensektor treffen«.