Nissan streicht 9.000 Arbeitsplätze weltweit

Tokio. Der japanische Autohersteller Nissan wird weltweit 9.000 Stellen abbauen. In einer Stellungnahme an die Börse in Tokio hat er harte Kürzungsmaßnahmen angekündigt. So wird Nissan unter anderem seine globalen Produktionskapazitäten um 20 Prozent reduzieren und auch sein Management neu konfigurieren. Weltweit beschäftigt der Konzern eigenen Angaben zufolge über 134.000 Mitarbeiter. Aktuell hat Nissan insbesondere auf dem chinesischen Markt Probleme. So sind die Einzelhandelsverkäufe der Japaner in der Volksrepublik im ersten Halbjahr 2024 um 5,4 Prozent eingebrochen. (dpa/jW)