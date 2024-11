Chinas Exporte überraschend stark

Beijing. Chinas Exporte sind im Oktober überraschend stark gewachsen. Wie der Zoll am Donnerstag mitteilte, stiegen die Ausfuhren um 12,7 Prozent auf rund 309 Milliarden US-Dollar (gut 287 Milliarden Euro). Das war das größte Plus seit Mitte 2022 und deutlich mehr als erwartet – Experten hatten mit fünf Prozent gerechnet. Im September hatte der Zuwachs nur 2,4 Prozent betragen. Nach der Wahl Donald Trumps zum nächsten US-Präsidenten warnte Beijing am Donnerstag, es gebe »keine Gewinner in einem Handelskrieg«. Ein solcher Konflikt sei auch »nicht förderlich für die Welt«, sagte eine Sprecherin des Außenamts. (AFP/jW)