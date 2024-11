London: Sanktionen gegen »Wagner«

London. Die britische Regierung hat Sanktionen gegen drei Söldnergruppen mit Verbindungen nach Russland angekündigt. »Diese Sanktionen werden sich gegen die bösartigen Aktivitäten Russlands in Libyen, Mali und der Zentralafrikanischen Republik richten und die illegalen Aktivitäten Russlands in Afrika aufdecken und bekämpfen«, erklärte die Regierung am Donnerstag. Betroffen ist auch die Nachfolgeorganisation der aufgelösten Gruppe »Wagner«, das »Afrikakorps«. Der britischen Regierung zufolge handelt es sich um die ersten direkten Sanktionen eines G7-Landes gegen die Gruppe. (AFP/jW)