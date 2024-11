Irland wählt Ende des Monats Parlament neu

Dublin. In Irland soll nach Angaben von Regierungschef Simon Harris am 29. November ein neues Parlament gewählt werden. Er beabsichtige, an diesem Freitag die Auflösung des irischen Unterhauses zu beantragen, sagte der erst seit April amtierende Harris am Mittwoch im irischen Fernsehsender RTE. In Irland war zuletzt 2020 ein neues Parlament gewählt worden. Seither regierte die konservative Partei Fine Gael von Regierungschef Harris in einer Koalition mit der konservativen Partei Fianna Fáil sowie den Grünen. Harris selbst wurde im April als Nachfolger von Leo Varadkar zum Regierungschef gewählt. (AFP/jW)