Europäische Politische Gemeinschaft tagt

Budapest. Die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) hat sich am Donnerstag in der ungarischen Hauptstadt Budapest zu ihrem fünften Gipfel getroffen. Eingeladen waren Staats- und Regierungschefs aus 47 Ländern. Darunter befanden sich die 27 EU-Staaten und 20 Partnernationen von Aserbaidschan über Großbritannien bis zur Ukraine. Das Forum war 2022 in Reaktion auf den Krieg in der Ukraine gegründet worden. Es versteht sich als Plattform für geostrategische Fragen, Digitalisierung, Energie und Klima und sollte ursprünglich zeigen, dass Russland in Europa isoliert ist. (AFP/jW)