Russland und Iran für Neubeginn mit USA

Astana. Russland ist zu einem »offenen Dialog« mit den USA bereit, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag laut TASS auf einer Pressekonferenz im Anschluss an einen Besuch in Kasachstan. Auch der Sekretär des russischen Nationalen Sicherheitsrats, Sergej Schoigu, rief den Westen am Donnerstag auf, sich für Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine bereit zu zeigen. Der Kriegsverlauf sei nicht zugunsten der Ukraine, sagte Schoigu der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Der Westen solle dies akzeptieren und über ein Ende des Konflikts verhandeln. Aus dem iranischen Außenministerium in Teheran wiederum verlautete laut IRNA, Trumps Wahlsieg biete die Möglichkeit einer »Neubetrachtung der fehlgeleiteten Politik der Vergangenheit«, um von den »sehr schlechten Erfahrungen der Vergangenheit« wegzukommen. (AFP/Reuters/jW)