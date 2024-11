Wien: Polizisten wegen Nazichat suspendiert

Wien. In Wien sind eine Polizistin und ein Polizist vorläufig suspendiert worden, weil sie über Chats nazistische und antisemitische Inhalte verbreitet haben. Das berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA am Freitag. Entdeckt wurden die Chats zufällig bei Ermittlungen in der rechten Szene, wie die Zeitschrift Profil berichtete. Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte gegenüber der APA die vorläufigen Suspendierungen. Daneben wurden gegen die beiden Disziplinaranzeigen sowie Anzeigen wegen des Verbotsgesetzes erstattet. Die Bundesdisziplinarbehörde hat demnach einen Monat Zeit, um die Suspendierung zu bestätigen oder aufzuheben. Im Zuge der Auswertungen sei außerdem ein weiterer Angehöriger der Wiener Polizei vorläufig suspendiert worden. (jW)