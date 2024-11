Proteste gegen AfD-Landesparteitag

Henstedt-Ulzburg. Der Landesparteitag der schleswig-holsteinischen AfD in Henstedt-Ulzburg ist von lautstarken Protesten begleitet worden. Die rund 300 Delegierten hatten am Wochenende im Bürgerhaus der Stadt ihr Führungstrio sowie die Spitzenkandidaten für die Landesliste zur kommenden Bundestagswahl gewählt. Dabei wurde der Vorsitzende Kurt Kleinschmidt für zwei weitere Jahre an der Spitze des Landesverbands bestätigt. Der 57 Jahre alte ehemalige Soldat erhielt 54 Prozent der Stimmen. Die zweitägige Versammlung wurde – vor allem zu Beginn des Parteitages – begleitet von lauten Protesten. Insgesamt hatten sich am Sonnabend rund 400 Menschen vor dem Bürgerhaus versammelt und eine Kundgebung abgehalten. (dpa/jW)